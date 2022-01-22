В кадетском корпусе в Башкирии подростки насиловали шестиклассника-детдомовца

В Ишимбайском кадетском корпусе старшеклассники насиловали воспитанника детского дома и вынуждали заниматься оральным сексом. Об этом пишет «Мой Башкортостан» со ссылкой на источник.

О преступлении стало известно после того, как подростков застал один из кадетов. По предварительным данным, число насильников — от двух до четырех человек. Как долго продолжалось насилие над ребенком, неизвестно.

«Это был сговор. Ребенок из детдома, ему некому жаловаться», — заявил источник, не уточнив других подробностей.

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