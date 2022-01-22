МВД России попросило дать ведомству полномочия на проведение проверок патронов

МВД России предложило передать министерству полномочия по проверке патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Как сообщается, МВД уже подготовило предложения по внесению изменений в федеральный закон «Об оружии» в рамках выполнения поручения правительства РФ.

«Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему», — сказали в ведомстве.

В министерстве также указали, что главным исполнителем по разработке законопроекта о внесении изменений в данный закон определена Росгвардия.

В настоящее время патроны на соответствие криминалистическим требованиям проверяют аккредитованные испытательные лаборатории. Результаты проверки оформляются в протоколах. На их основе принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификатов соответствия.

Ранее стало известно, что МВД РФ подготовило обязательные к соблюдению технические параметры для оружия самообороны, производимого как в России, так и ввозимого на ее территорию.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал поправки в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан...», которые усиливают госконтроль за оборотом оружия и ужесточают прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им.