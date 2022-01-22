Инфекционист назвал возможные сроки завершения пандемии

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров предположил, что пандемия коронавируса может закончиться уже к лету текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хотелось бы верить, что появление «омикрона» — признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться», — сказал инфекционист.

По его мнению, весьма вероятно, что часть населения переболеет «омикроном» бессимптомно, незаметно для себя самих. Уже сейчас отмечается достаточно большой рост числа заболевших, однако больницы не переполнены.

Накануне «омикрон» побил рекорд «дельты» в Москве и Петербурге. При этом , по словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, в больницах города свободно 50% коечного фонда.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что следующий штамм коронавируса может быть хуже «омикрона». Он подчеркнул важность продолжения кампании по глобальной вакцинации, темпы которой пока отстают от поставленных целей.