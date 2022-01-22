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В Новгородской области мужчина зарезал знакомого ножом и закопал тело в снег

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РИА «Новости»

В городе Боровичи Новгородской области мужчина забил товарища ножом, завернул тело в ковер и попросил знакомую помочь вынести груз из подъезда. Об этом сообщает Новгородское областное телевидение.

Уточняется, что подозреваемый — 24-летний мужчина, который ранее был судим. По данным следствия, он выпивал в компании погибшего, затем между мужчинами произошла ссора. В ходе ссоры подозреваемый нанес своему гостю несколько ударов ножом, в результате чего потерпевший скончался на месте.

Вскоре подозреваемый вместе со своей сожительницей вынесли тело во двор, обернув в ковер. Затем мужчина закопал убитого в снег у забора и постарался замыть следы крови в подъезде.

Случившееся на улице попало на камеры видеонаблюдения, что помогло быстро установить подозреваемого. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Заранее не обещанное укрывательство от особо тяжкого преступления».

Ранее в Новгородской области четырнадцатилетняя девочка попала под «Сапсан», ехавший из Санкт-Петербурга в Москву. Девочка стояла у края платформы, когда мимо проезжал скоростной поезд. Воздушным потоком подростка затянуло под состав. С многочисленными переломами конечностей она госпитализирована в больницу города Боровичи.

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