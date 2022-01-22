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Россиянин убил двухлетнего сына из-за ревности к жене

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Башкирии мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего малолетнего сына, сообщает пресс-служба СК по республике.

По данным следствия, весной прошлого года обвиняемый, проживавший в Аургазинском районе, поссорился с женой на почве ревности — мужчина убежден, что не является отцом ребенка, которого воспитывал. В ходе ссоры с супругой мужчина стал проявлять агрессию и в отношении ребенка — он с силой толкнул плачущего мальчика, тот ударился об косяк дверного проема головой. Затем отец нанес упавшему ребенку несколько ударов руками и пультом от телевизора, затем поднял ребенка и ударил его об пол. Вскоре мальчик скончался от полученных травм.

«Мужчина после содеянного покинул место преступления, однако, вскоре был задержан сотрудниками полиции», — рассказали в пресс-службе.

Обвиняемый не признал вину. Дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина насмерть забил приятеля табуреткой. Следователи установили, что он нанес приятелю не менее 48 ударов. После этого мужчина убежал домой через поле и лег спать. Утром его задержали.

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