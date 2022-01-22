У москвичей появилось новое популярное хобби

В течение последних лет москвичи стали чаще учиться играть на балалайке. Об этом «Мосленте» рассказал рассказал профессиональный балалаечник Даня Воронков .

По его мнению, одна из причин популярности этого музыкального инструмента — невысокая стоимость, сейчас балалайка в среднем стоит от семи до пятнадцати тысяч рублей. Кроме того, отмечает Воронков, обучение несложное и доступно каждому — через пару месяцев у ученика уже появляется репертуар, который он сможет исполнять, и в него могут входить не только традиционные мотивы.

«Моим ученикам — в основном от 25 до 35 лет. Обычные ребята и девчата. Кто-то программист, кто-то дизайнер, кто-то автослесарь», — рассказал педагог.

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