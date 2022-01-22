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Россиянку затянуло под лед во время Крещенских купаний

Россиянка после бани нырнула в прорубь и умерла на глазах у семьи

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Под Гатчиной в Ленинградской области 40-летняя женщина погибла во время Крещенского купания, сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что женщина нырнула с головой в необорудованную прорубь-купель на реке Оредеж после посещения бани. Спасателей также не было рядом. Нырнув, женщина мгновенно стала жертвой подводного течения и так и не выплыла. Трагедия произошла на глазах у двоих детей и мужа погибшей. Ее тело к настоящему времени не обнаружено.

Погибшая проживала в Санкт-Петербурге и работала юристом в строительной компании.

На поиски утопшей в течение четырех часов на дно реки Оредеж погружались три водолаза. По данным местных СМИ, спасатели Ленобласти уже остановили операцию по поиску пропавшей.

Ранее сообщалось, что киевляне подрались во время Крещенского купания на Оболонской набережной, пока священник читал молитву.

На опубликованном видео слышно, как священник перед купаниями читает молитву. В это время полуголый мужчина пытается напасть на группу людей на набережной — полностью одетых. Что именно не поделили между собой участники конфликта, неизвестно.

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