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Американские ученые рассказали о влиянии COVID-19 на мужское здоровье

Американские ученые обнаружили негативное влияние коронавируса на мужскую фертильность

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Ученые из Бостонского университета (США) обнаружили, что коронавирусная инфекция способна угнетать репродуктивную функцию у мужчин. Исследование опубликовано в American Journal of Epidemiology.

«Коронавирус SARS-CoV-2 может стать причиной кратковременного снижения мужской фертильности, а вакцинация <…> не снижает фертильность ни у одного из партнеров», — говорится в работе.

Авторы отмечают, что вакцинация не оказала негативного влияния на женщин, планировавших беременность.

Опасность для репродуктивного здоровья представляет SARS-CoV-2, а не вакцина против него, резюмировали ученые.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил с приветственным обращением к участникам XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине, затронув тему коронавируса. Он предупредил, что SARS-CoV-2 может осложнить течение беременности, и подчеркнул, что единственный способ обезопаситься — вакцинация.

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Коронавирус 2019-nCoV
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