Лекарство от коронавируса «МИР 19» планируют использовать в больницах

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подало в Министерство здравоохранения заявку на использование препарата «МИР 19» для амбулаторного лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

«ФМБА подало в Минздрав России досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР 19», — рассказали в пресс-службе.

В ФМБА отметили, что «МИР 19» будет применяться в первые дни после положительного теста на COVID-19.

В конце декабря «МИР-19» попал в 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В обновленном разделе «Этиотропное лечение» появился также нирматрелвир в комбинации с ритонавиром. Вероятно, речь идет о препарате «Паксловид», разработанном компанией Pfizer,.