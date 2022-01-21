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Супруга экс-судьи Янгулбаева заявила, что полицейские не применяли к ней насилия

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Супруга экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Мусаева Зарема в разговоре с уполномоченным по правам человека республики Мансуром Солтаевым заявила, что полицейские никакого насилия к ней не применяли. Видеозапись их разговора опубликована в Telegram-канале РИА «Новости».

По словам женщины, полицейские купили ей лекарства от диабета и укололи.

Ранее правозащитник из «Комитета против пыток»* (организация включена Минюстом РФ в список иноагентов) Абубакар Янгулбаев заявил, что чеченские силовики похитили его мать и супругу федерального судьи Сайди Янгулбаева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел сообщения о похищении в прессе, но не знает, достоверны ли они. Он также подчеркнул, что разбираться в этой ситуации — не прерогатива Кремля.

Позже Янгулбаев рассказал подробности похищения его супруги чеченскими силовиками. По его словам, забрать жену из квартиры в Нижнем Новгороде вооруженным людям, которые представились сотрудниками чеченских правоохранительных органов, помогли нижегородские полиция и ФСБ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обвинения экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева в похищении его супруги из Нижнего Новгорода силовиками. Он подчеркнул, что правозащитники назвали происшедшее похищением, тогда как правоохранители совершали «законные и согласованные оперативные действия».

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