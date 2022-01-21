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Устроившая откровенную фотосессию у мечети фотограф рассказала, что не ожидала «таких последствий»

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moscowmap/Telegram

Блогер Мария Катанова, сфотографировавшая девушку в нижнем белье на фоне московской мечети, призналась «Газете.Ru», что не хотела этой акцией «задеть чьи-то чувства».

«Намерения у меня были благие. Не хотела задеть чьи-то чувства, не было цели оскорбить. Наоборот, хотела и выпустила гайд «Как не надо делать». Таких последствий я, конечно, не ожидала. Я не скрываюсь, открыта и дала показания. Извинения озвучила, у меня не было противозаконной цели», — рассказала Катанова.

При этом девушка не ответила, готова ли признать свою вину и на какой исход дела рассчитывает.

«Воздержусь от комментария», — пояснила Катанова.

Ранее в четверг после откровенной фотосъемки на фоне мечети в Москве СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Лиц, принимавших участие в съемке — женщин 19, 20 и 40 лет, планируют допросить. Их действиям будет дана правовая оценка.

Об инциденте стало известно 20 января. Девушка в белье и шубе фотографировалась у мечети. Кадры с места съемок вызвали возмущение у пользователей соцсетей. В интернете появились предположения, что съемку устроила таргетолог, которая ведет блог в Instagram.

Позже блогер Мария Катанова, заснявшая девушку в нижнем белье около московской мечети, принесла извинения в Instagram.

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