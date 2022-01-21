Бывший чеченский судья заявил, что Кадыров лично пытал его сына

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев заявил в разговоре с Znak.com, что его сын Ибрагим в 2015 году подвергся пыткам в резиденции президента республики Рамзана Кадырова.

Экс-судья рассказал, что во время обысков в его квартире в Грозном сотрудники правоохранительных органов избили его с сыновьями — Ибрагимом и Абубакаром. По его словам, Ибрагима затем увезли в президентскую резиденцию.

«Нас с Абубакаром сначала тоже отвезли туда. Ибрагима еще при нас начали избивать, потом продолжили, когда нас отпустили. Абубакар Ибрагима пытался собой закрыть, его тоже начали бить. Тогда я не выдержал уже, накинулся на них. Рамзану говорю: «Вы что делаете вообще?!» — рассказал экс-судья.

Он добавил, что Кадыров принимал участие в избивании Ибрагима — вставал ему на шею.

Затем на Ибрагима завели уголовное дело 282-й статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и поместили на полтора года в СИЗО.

Ранее Янгулбаев раскрыл подробности похищения чеченскими силовиками супруги, произошедшего сегодня, 21 января. По словам судьи, забрать жену из квартиры в Нижнем Новгороде вооруженным людям, которые представились сотрудниками чеченских правоохранительных органов, помогли нижегородские полиция и ФСБ.