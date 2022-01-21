Умерла самая старая американка

В США в возрасте 115 лет скончалась жительница штата Небраска Тельма Сатклифф. Информацию о ее кончине передало CNN, ссылаясь на ее 94-летнего племянника.

Сатклифф вышла замуж в 1924 году в возрасте 18 лет, однако брак был бездетен, а ее муж скончался около пятидесяти лет назад.

Подруга американки, Луэлла Мейсон, рассказала изданию, что она сообщила ей три ее секрета долголетия: «не иметь детей, не курить и не нервничать».

Ранее сообщалось, что самой старой женщине в мире — японке Кане Танака, в начале января исполнилось 119 лет. А самым старым человеком в истории вообще считается француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. При этом, ученые предполагают, что в XXI веке некоторые люди смогут доживать до возраста 130 лет.