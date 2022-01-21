Генсек ООН заявил, что следующий штамм коронавируса может быть хуже «омикрона»

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что могут появиться новые штаммы коронавируса, которые окажутся заразнее «омикрона». Об этом он сообщил на Генеральной Ассамблее ООН, передает ТАСС.

«Следующий вариант может быть хуже. Прекращение распространения инфекции должно быть главным пунктом повестки дня повсюду», — сказал он.

Гутерриш подчеркнул важность продолжения кампании по глобальной вакцинации, темпы которой пока отстают от поставленных целей. Он добавил, что распространение вакцин по странам неравномерно.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предположила, что штамм COVID-19 «омикрон» станет доминирующим в России. В cвязи с этим она призвала россиян вакцинироваться, сообщается в Telegram-канале опертшаба по борьбе с распространением коронавируса.

До этого Голикова заявила, что ситуация по COVID-19 за неделю ухудшилась в республиках Дагестан и Удмуртия, а также в Смоленской области. Вице-премьер сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю вырос до 64,4%.