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Хорватский эпидемиолог назвал самоизоляцию при «омикроне» бессмысленной

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Хорватский эпидемиолог Добрица Рончевич заявил, что штамм «омикрон» настолько распространился в Хорватии, что самоизоляция практически не приносит результата. Об этом он сообщил в эфире местного канала HRT.

«Омикрон» распространился настолько, что нам почти никакие меры профилактики, кроме ранней самоизоляции зараженных не помогают. <...> При этом самоизоляция потеряла смысл, и она почти никогда полностью не соблюдается. Поэтому лучше эту меру заменить массовым и доступным тестированием», — сказал он.

Ранее сообщалось, что изначально коронавирус появился от летучей мыши, но в дальнейшем на его развитие могли повлиять искусственно. Такое мнение выразил главный инфекционист ФМБА России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Виктор Никифоров.

По его словам, коронавирус отличается поведением от большинства изученных вирусов, что может приводить к ошибочным прогнозам по пандемии.

В декабре 2021 года вирусолог Константин Чумаков заявил, что не исключает возможности искусственного происхождения штамма коронавируса «омикрон».

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