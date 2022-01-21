Участник перезахоронения Сталина назвал условие выноса тела Ленина из Мавзолея

Бывший офицер Кремлевского полка, участник перезахоронения тела Иосифа Сталина в 1961 году Владлен Гурковский заявил, что захоронить тело советского вождя Владимира Ленина решатся, когда из жизни уйдет последнее поколение, воспитывавшееся в СССР. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«Не станет меня, не станет людей, которые ходили в Мавзолей, видели Ленина, уважали его — вот тогда они это сделают. Должно пройти еще лет 50 или около того», — сказал он.

Ранее депутат Государственной думы Леонид Калашников заявил, что останки бывшего советского лидера Владимира Ленина каждый раз предлагают захоронить, пытаясь отвлечь российских граждан от насущных проблем, сейчас это пандемия коронавируса, переговоры с Западом, нехватка денег.

По его словам, при этом почти нет предложений о перезахоронениях останков в лаврах и монастырях.

До этого депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин предложил захоронить тело Ленина рядом с родственниками.