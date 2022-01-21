Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Канцлер ФРГ Шольц отказался встречаться с Байденом по украинской проблеме 23:07
Футбольный агент: всегда считал Слуцкого слабым тренером и дутой фигурой 23:01
В управделами президента назвали фейком фотографию меню столовой в Госдуме 22:59
Супруга экс-судьи Янгулбаева заявила, что полицейские не применяли к ней насилия 22:43
Признавшийся в изнасиловании хоккеист просил откровенные фото еще у двух девочек 22:39
Спасатели помогли 300-килограммовой женщине вылететь в Москву на лечение 22:26
Мэр Харькова обратился к горожанам после заявления Зеленского об... 22:22
Тихонов: президент Украины — клоун, чего еще от этой страны ожидать можно 22:16
В США рассказали, что будет в письменном ответе России по гарантиям... 22:02
Российский боец UFC заразился коронавирусом 22:00

Мужчина взлетел с помощью пропеллера на высоту 5 км

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Американец Чаки Райт взлетел на высоту 5300 м с помощью пропеллера, работающего на газе, прикрепленного к парашюту. Видео с полетом он выложил на своем канале в YouTube.

Путь на такую высоту занял два часа. Несмотря на то, что в теплый сезон он надел очень теплую одежду, температура окружающей среды составляла -10 °C, и он все равно чувствовал, что замерзает. Сам же воздух был крайне разреженный, что немного затрудняло дыхание. Райт сказал, что если бы на этой высоте провел более длительное время, у него могла бы начаться горная болезнь.

«Это была самая потрясающая вещь в моей жизни. Так прекрасно, что мне это удалось», — рассказал блогер.

Пользователи в комментариях восхитились потрясающими видами и сравнили Райта с Карлсоном.

Ранее сообщалось, что французский автоконцерн Renault создал летающий шоукар, способный подниматься на высоту до 700 метров.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть