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Житель Флориды напал на медведя, чтобы защитить своих собак

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Жительница Флориды Керри Рубино Хикокс выложила в своем профиле в TikTok видео, как в патио, в котором ее муж находился со своими таксами, забрался медведь. Смелый хозяин сразу начал выгонять животное, после чего закрыл вход в постройку большой лавкой.

Мужество флоридца удивило пользователей сети.

«Голый агрессивный медведь из Флориды в состоянии наркотического опьянения перепутавший пещеру с домом, был избит мужчиной со стаей чихуахуа», — в шутку придумал новостной заголовок один из пользователей.

Позже Хикокс уточнила, что в итоге с ее мужем и их домашними животными все хорошо. Тем не менее, она сказала, что медведю удалось укусить мужчину, и он решил в экстренном порядке вакцинироваться от бешенства.

Ранее в США сняли на видео, как гризли крадет добычу у волков.

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