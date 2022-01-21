Почти слепая женщина впервые узнала, как она выглядит в 36 лет

Американка Оливия Дюран рассказала изданию Buzzfeed о том, что ощутила, когда впервые увидела себя в 36 лет.

По ее словам, она родилась с очень сильной близорукостью и видела все очень четко до кончика своего носа, но на расстоянии больше нескольких сантиметров она не могла видеть абсолютно ничего, кроме смутных очертаний теней и форм. Дюран была брошена родителями и пошла учиться в обычную школу со зрячими детьми, которые часто ее унижали из-за огромных очков и странного поведения.

Тем не менее, девушка пошла на курсы карате, где выработала уверенность в себе, а в 2014 году узнала, что у нее катаракта, и теперь операция по замене хрусталика могла быть покрыта ее медицинской страховкой. Оставшиеся $10000 для лазерной терапии женщина смогла найти, обратившись за помощью в социальных сетях. По ее словам, это был долгий путь, и она почувствовала себя очень необычно, когда впервые смогла видеть — для нее это была как случайно появившаяся магическая сила из фильмов про сверхъестественные способности.

«Однажды я пошла в бар, и там была стеклянная стена. Я увидела в ней человека, и он стоял так близко, что я поздоровалась с ним, а потом поняла, что в зеркале — я. И тогда я расплакалась», — рассказала Дюран.

После лечения, американка стала заниматься волонтерской деятельностью, пытаясь помочь другим людям с ограниченными возможностями, и внушить им веру и уверенность в себе.

Ранее ослепшая много лет назад женщина смогла увидеть объекты и буквы с помощью установленного в мозг импланта.