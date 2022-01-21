Бастрыкин поручил изучить обращение начавших голодовку свердловчан

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить информацию о том, что жители Свердловской области объявили голодовку в связи с невыплатой им зарплат, сообщается на сайте СК.

Ранее екатеринбургский портал E1 сообщил, что жители сел Сарсы-1 и Сарсы-2 из Красноуфимского района пожаловались на невыплату зарплат на сельхозпредприятии ООО «Лотас». По словам местных жителей, в течение года их предприятие «грабят и разоряют», его работа остановлена и сотрудникам целый год не платят. Они пригрозили, что начнут голодовку.

В СК подчеркнули, что ведется расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего директора предприятия Владимира Айметова по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг). В отношении Айметова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Михаилу Богинскому лично вникнуть в проблему граждан и представить доклад о проводимых следствием мероприятиях.