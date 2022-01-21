Заболевший COVID-19 Кличко нарушил самоизоляцию ради похода в любимый ресторан

Мэра Киева Виталия Кличко, заразившегося ранее коронавирусной инфекцией, встретили в общественном месте — ресторане. Об этом сообщает украинский портал «Страна.ua».

По предварительным данным, градоначальника заметили в его любимом заведении «Авалон». Данный ресторан расположен недалеко от жилья Кличко.

Кличко был в спортивном костюме и маске. Сев за стол, градоначальник начал снимать маску.

При этом сотрудники «Авалона» находились без средств защиты. В непосредственной близости от мэра были и другие гости.

Рядом с выходом из ресторана мэра ожидали товарищ и охранники. Вскоре Кличко ушел из «Авалона» со спортивной сумкой на плече.

Журналистам Кличко сказал, что недавно сделал тест на COVID-19 и сейчас ждет результат.

Ранее вакцинированный Кличко второй раз заразился коронавирусом. Он обращался к согражданам, а также призвал их беречься при посещении публичных мест. В первый раз он заболел в октябре 2020 года.