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В США стал орудовать новый серийный убийца — «киллер продуктовой тележки»

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Fairfax County Police Department

Правоохранительные органы штата Виргиния сообщили о том, что у них есть основания связать пять убийств, произошедших недавно в штате и соседним с ним округе Колумбия с одним преступником. Как сообщает NBC, преступления связывает похожий почерк — убийца перевозил тела своих жертв к месту захоронения на тележке из продуктового магазина.

Полиция сообщила, что на данный момент у них уже есть подозреваемый — 35-летний Энтони Юджин Робинсон. Предположительно, как минимум в двух случаях, мужчина знакомился со своими жертвами на сайте знакомств, после чего встречался с ними в мотеле, где их убивал, а далее избавлялся от тел, перевозя их на тележке из магазина до пустыря неподалеку, где сбрасывал их в контейнер.

Адвокат Робинсона отказался комментировать дело, лишь уточнив, что на настоящий момент не было выдвинуто никаких обвинений.

В 2020 году группа энтузиастов сообщила о том, что они, возможно, нашли человека, который на самом деле является убийцей, известным под прозвищем «Зодиак», наводившем ужас на Калифорнию на рубеже 1960-х и 1970-х годов.

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