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Юрист раскрыл новую схему мошенничества под видом инвестиций

Юрист Соловьев: мошенники предлагают инвестиции онлайн с «высоким доходом»

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о новом виде мошенничества под видом инвестиций в фондовый рынок, передает RT.

Он отметил, что мошенники пользуются тем, что россияне хотят вложить и приумножить накопленные средства, однако встречаются на этом пути с большим количеством трудностей — от необходимости инвестировать достаточно большие суммы и высоких комиссий за вывод средств до специальных сайтов, где злоумышленники предлагают «удобное обслуживание» и «высокий процент».

Соловьев указал, что человек может увидеть сайт, который предлагает «инвестировать онлайн и получать высокий доход», а после регистрации на этом ресурсе на этого человека выходит псевдоспециалист, который рекомендует установить на телефон особое приложение.

«А далее все просто. Под разными предлогами (купля-продажа акций, облигаций, валютных корзин и т. д.) злоумышленники вытягивают из доверчивого клиента деньги, после чего предсказуемо перестают выходить на связь», — объяснил специалист.

По словам юриста, такие схемы используют по всей России. Он порекомендовал «не поддаваться соблазну», ведь именно на этом и играют преступники.

Ранее в Банке России рассказали, как телефонные мошенники выманивают у своих жертв деньги.

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