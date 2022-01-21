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В российском регионе обнаружили очаг коронавируса в неврологической больнице

В Свердловской области обнаружили очаг коронавируса в больнице среди врачей и пациентов

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Серовской городской больнице в Свердловской области обнаружен очаг заболеваемости коронавирусом. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региона, тут выявлено 38 случаев заражений среди сотрудников и пациентов неврологического отделения.

У одного из них диагностирован штамм «омикрон».

В сообщении говорится, что «по состоянию на 20.01.2022 года в медучреждении зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников и пациентов неврологического отделения».

Сейчас материалы пациентов и врачей направлены на секвенирование, они находятся еще в работе.

В медучреждении уже было проведено расследование и выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Нарушались правила по изоляции, которые должны применяться, если у пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ.

Также зафиксированы нарушения допуска к работе сотрудников с незавершенным курсом вакцинации против коронавируса и неревакцинированными.

Нарекание получил и режим дезинфекции медицинского учреждения.

Ранее инфекционист перечислил отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса.

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