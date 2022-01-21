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Стало известно, из-за чего россияне чаще всего увольняются

Опрос: более 40% россиян захотели из-за зарплаты уволиться с работы в 2022 году

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В этом году 44% россиян хотели бы уволиться со своей работы из-за неустраивающей их заработной платы, в общей сложности хотели бы поменять место работы 17% граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса исследовательского центра «Зарплата.ру».

15% сотрудников хотели бы уйти в другое место из-за недовольства со стороны начальства качеством выполнения их работы, 10% — из-за сокращения штата или закрытия организации, еще 10% — из-за нежелания заниматься нелюбимым делом.

Больше всего о смене работы в этом году задумались люди, работающие в сферах общественного питания (16%), бухгалтерии, финансах, банках (14%), продажах (12%), среди рабочего персонала (10%), в розничной торговле (9%), образовании, науке и т. п. (8%).

19% участников опроса хотели бы перейти в сферу IТ, 14% — в сферу услуг, 10% — в логистику, порядка 5% респондентов вознамерились открыть свое дело.

При этом 66% россиян отметили, что при трудоустройстве на новое место в первую очередь они предпочтут высокую зарплату со современной ее индексацией.

Опрос проводился среди 1 730 человек по всей России.

Ранее сообщалось, что российские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам.

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