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Московские врачи поставили рекорд по числу высокотехнологичных операций

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Depositphotos

Московские врачи в 2021 году поставили рекорд по числу высокотехнологичных операций — более 171 тыс., сообщается на сайте мэра Москвы.

«За год пациентам городских больниц и москвичам в федеральных и частных центрах было проведено рекордное число таких вмешательств — более 171 тысячи. Даже в 2019 году, до пандемии, было выполнено на восемь тысяч операций меньше — 163 тысячи», — заявила заместитель мэра по социальному развитию Анастасия Ракова.

Пятая часть (22,8%) от этого числа это операции в области сердечно-сосудистой хирургии, в тех же пропорциях находятся операции травматологии и ортопедии (22,08%) и онкологии (21,22%).

Ранее «омикрон» побил рекорд «дельты» в Москве и Петербурге. В Москве зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом.

Новый рекорд отмечен также в Санкт-Петербурге, где за минувшие сутки выявили 4,7 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

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