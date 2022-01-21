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Названы способы отличить звонок сотрудника банка от мошенников

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Как отличить звонок мошенника от звонка из банка, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Кредитные организации в основном ведут общение с клиентами в сети, связываясь с ними по телефону лишь в пяти определенных ситуациях, указала «Российской газетой» специалист.

Первый случай — это проведение социального опроса, но собеседник не будет пытаться получить доступ к персональной информации.

При оформлении заявки на кредит из банка с клиентам также связывается сотрудник. В кредитной организации уточняют размер доходов клиента, стаж работы и другую подобную информацию.

Специальный отдел банков общается с клиентами для продвижении своих услуг и при подтверждении информации после блокировки карты. В этом случае надо быть внимательнее, к этой схеме прибегают и мошенники.

«Настоящий сотрудник банка будет звонить только после того, как карту клиента заблокировали», — указала эксперт. При этом Дайнеко дала простой совет, как удостоверится, что клиент разговаривает с сотрудником банка. Для этого стоит прервать разговор и самим перезвонить по официальному номеру финансовой организации.

Эксперт добавила, что организации присылают официальные документы только на почту или в онлайн-приложении.

Накануне в Банке России рассказали о новом методе телефонных мошенников.

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