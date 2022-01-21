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Пациенту впервые в истории пересадили две почки свиньи

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В США впервые в истории пересадили человеку сразу две почки свиньи. Геном животного перед трансплантацией подвергся коррекции, были убраны участки, которые вызывают отторжение со стороны иммунной системы человека. Об этом сообщает American Journal of Transplantation.

Человеческий иммунитет, отвергающий чужеродные органы, долгое время был одной из главных проблем трансплантологии. Разрешить проблему удалось в начале прошлого десятилетия - генетики научились удалять гены, которые отвечают за работу системы распознавания «свой-чужой».

Сначала удалось пересадить сердце свиньи бабуину, а затем и смертельно больному человеку.

Сейчас получилось пересадить сразу две свиные почки 57-летнему мужчине с умершим мозгом.

Он впал в кому, но до этого успел пожертвовать свое тело и органы на благо науки. Ученые также получили согласие его родственников на проведение экспериментальной операции.

Операция прошла успешно. Оба органа прижились и уже через полчаса после хирургической операции начали очищать кровь от токсинов.

Ранее сообщалось, что в США человеку впервые успешно пересадили сердце свиньи.

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