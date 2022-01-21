В Раде рассказали о пустых прилавках магазинов после заявления Зеленского о войне

Киевляне бросились скупать продукты питания после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с видеообращением. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

««Новус» на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — сообщил он, приложив к публикации фотографии из продуктового магазина с пустыми прилавками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил к нации с видеообращением. В нем он призвал не паниковать и не вестись на фейки о якобы возможном вторжении России.

По словам Зеленского, украинцам не нужно паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможном вторжении российских войск на Украину, о котором последнее время говорит весь мир. Президент призвал СМИ быть средствами массовой информации, а не массовой истерии, и не помогать врагу в борьбе за хайпом.