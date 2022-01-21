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Ученые указали на опасность посыпки дорог солью

Биофизик Задереев: соли для посыпки дорог отравляют водоемы в северных странах

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН Егор Задереев, принимавший участие международной группе ученых, заявил, что соли для посыпки дорог отравляют водоемы в северных странах, где она применяется для борьбы с обледенением дорог, сообщает РИА «Новости».

«Особенно активно эта проблема обсуждается в США и Европе. В США — это в основном дорожные соли, которые начали активно применять для дорог в течение последних 50 лет», — пояснил Задереев.

В качестве примера, ученые, опубликовавшие свое исследование на страницах журнала Trends in Ecology and Evolution, привели озеро Мичиган. За последние 200 лет, концентрация солей выросла в озере в десятки раз, однако большую часть его истории химический баланс оставался для Мичигана неизменным.

«Дорожная соль наиболее опасна в северных регионах, где много небольших, пресных озер. Условно арктическая территория, где небольшие добавки солей могут быть стрессом для местной биоты. В арктических районах соли мало, поэтому организмы, которые там живут, привыкли к такой среде», — пояснил Задереев.

Ранее ученые выяснили, откуда в городах берутся «острова тепла».

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