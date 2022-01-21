Пушков прокомментировал карту Украины с российскими и польскими регионами

Член Совета Федерации Алексей Пушков подверг в своем Telegram-канале критике карту Украины с российскими регионами, которая висит в кабинете у министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы.

По мнению сенатора, это является проявлением территориальных претензий Украины к России.

«Трудно поверить, что патриотичные польские дипломаты до сих пор не видели эту «Фiзичну Мапу Украiни» [физическую карту Украины — Прим. «Газеты.Ru»] в кабинете у Кулебы. До сих пор молчали. Опять промолчат?» — задался вопросом парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном показал карту, на которой два российских региона были включены в состав украинских территорий.

До этого американский политик опубликовал фотографии с переговоров в своем Twitter.