Минтуризма Египта опасается covid-мошенников

Министерство туризма Египта планирует ввести в ближайшее время новые правила въезда для иностранных туристов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра туризма Египта Гаду Шаляби.

«У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой. Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест, если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну», — пояснила Шаляби.

По ее словам, целью введения новых правил въезда является облегчения въезда для туристов.

Российское консульство в Каире уточняет, что расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета при обнаружении коронавируса будут перенесены на самих туристов.

Ранее эксперты по туризму назвали страны, куда не едут российские путешественники.

Маврикий, Бразилия, Иордания, Индия, Чили и еще десяток стран входят в число самых непопулярных у россиян в прошедшие новогодние каникулы.