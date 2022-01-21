Минтуризма Египта опасается covid-мошенников

Министерство туризма Египта планирует ввести в ближайшее время новые правила въезда для иностранных туристов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра туризма Египта Гаду Шаляби.
«У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой. Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест, если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну», — пояснила Шаляби.
По ее словам, целью введения новых правил въезда является облегчения въезда для туристов.
Российское консульство в Каире уточняет, что расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета при обнаружении коронавируса будут перенесены на самих туристов.
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