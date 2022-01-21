США выдвинули обвинения против чиновников Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

Власти США выдвинули обвинения против белорусских чиновников в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске, следует из заявления, распространенного Минюстом США.

Вашингтон обвиняет белорусских чиновников в сговоре с целью незаконного изменения маршрута самолета. В частности, ведомство предъявило обвинения в воздушном пиратстве главе «Белаэронавигации» Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу и двум сотрудникам госбезопасности Белоруссии. В ведомстве пришли к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета было заведомо ложным и это было необходимо им для ареста Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Ранее польские власти опубликовали аудиозапись переговоров белорусского диспетчера и пилота авиалайнера, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. На ней слышно, как некто третий диктует диспетчеру, что именно тот должен сказать командиру воздушного судна. По версии польских спецслужб, этот третий голос может принадлежать офицеру КГБ Белоруссии.