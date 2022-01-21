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Правозащитники заявили о похищении супруги федерального судьи «чеченскими силовиками»

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В правозащитной организации «Комитет против пыток»* (организация включена Минюстом РФ в список иноагентов) заявили, что люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, насильно увезли из Нижнего Новгорода супругу федерального судьи Сайди Янгулбаева — отца правозащитника Абубакара Янгулбаева, ранее заявившего об исчезновении своих родственников в Чечне. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что полицейские и неизвестные люди на двух автомобилях с чеченскими номерами приехали к дому судьи вечером 20 января и настойчиво старались попасть в квартиру судьи.

Сайди Янгулбаев вызвал адвоката. Прибывшие люди предъявили ему постановление о приводе судьи и его супруги в суд в Чечне в качестве свидетеля. Сфотографировать постановление адвокату не позволили.

Приезжие ворвались в квартиру Янгулбаева, избили его, его жену Зарему Мусаеву и адвоката, после чего насильно вытащили женщину из дома и погрузили в машину без сознания.

В правозащитной организации подчеркнули, что у Мусаевой диабет, но лекарства взять она не успела. Женщину увезли в неизвестном направлении. Самого Сайди Янгулбаева забрать не смогли, так как его защищает статус федерального судьи.

Ранее супруга депутата Совета депутатов Волоколамска Юрия Бабича обратилась в полицию с заявлением о его похищении неизвестными.

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