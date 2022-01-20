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Украинский депутат прокомментировал введенные против него санкции США

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Кадр из видео/112 Украина/Youtube

Экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин на своей странице в Facebook прокомментировал введенные против него санкции США за связи с Россией.

«Я человек весьма небогатый, собственностью за рубежом и счетами не располагающий, потому как цель для финансовых санкций проблемный. Плохо другое: это очередное свидетельство линии, которую вопреки некоторым обнадеживающим намекам будет в Украине проводить Вашингтон. А эта линия прямо ведет к войне. 25 января Кристина Квин собирает граждан США, находящихся в Украине, для инструктажа. Понятно, что речь пойдет об эвакуации. И это меня как отца троих детей и просто адекватного человека волнует гораздо больше любых санкций», — написал он.

Кроме того, причиной для «мер воздействия» стала его критика «соросят или Лещенко».

«Ситуация достигла того уровня абсурда в международных отношениях, когда санкции Минфина США становятся критерием серьезности вклада в борьбу с системой внешнего управления в Украине <...> В условиях новой холодной войны, где есть только две стороны. И в силу широко известных собственных убеждений мне никак невозможно было оказаться с той», — отмечает он.

Ранее Минфин США ввел санкции против четырех украинских политиков, связанных с «вредоносной деятельностью России за рубежом». Среди тех, кто попал в санкционный список — бывший вице-премьер Украины Владимир Сивкович, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, подозреваемый в госизмене, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник и Волошин.

До этого Волошин писал, что политика украинских властей привела к «глубокой маргинализации» страны на международной арене. По его словам, Украина находилась «в центре», потому что была и остается «проблемой», но не является при этом «игроком», поэтому «так рефлексивно выглядит лента новостей украинских СМИ: все события происходят за пределами национальных границ», а от руководства страны не поступает никаких сообщений о принятии ключевых решений. Кроме того, подчеркнул парламентарий, Украиной интересуются на Западе только ради статуса «защитника Украины».

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