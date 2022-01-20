В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Москве ситуация с ВИЧ-инфекцией лучше, чем в других регионах

Глава Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью «Газете.Ru» рассказал, что ВИЧ-инфицированных в Москве меньше, чем в среднем по России, потому что данные учитывают только людей со столичной пропиской.

«По заявлению руководителя Московского городского центра СПИД, всего в городе было зарегистрировано 135,4 тыс. ВИЧ-инфицированных, включая умерших, имеющих регистрацию в других регионах, а также лиц БОМЖ. Представители последних групп в официальные отчеты центра не включаются, в показателях учитываются только 52,6 тысяч «ЛЖВ-москвичей», то есть людей с пропиской. Именно поэтому ситуация выглядит лучше, чем в других регионах. Но так как из Москвы мало кто уезжает, то реальная распространенность конечно выше», — сказал Покровский.

Академик РАН также обратил внимание на серьезные недостатки в организации лечения людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ).

«Например, на диспансерном учете в Москве состояли в 2020 году менее 35,9 тыс. из 52,6 тыс. ЛЖВ, имеющих московскую прописку, то есть только 68,3%, что ниже среднероссийских показателей. А ситуация с иногородними и БОМЖ, конечно, хуже, чем в других больших городах. То есть количество «невидимок» в Москве довольно солидное».

Ранее академик Вадим Покровский в большом интервью «Газете.Ru» объяснил, почему разнится статистика Роспотребнадзора и Минздрава по числу зараженных ВИЧ россиян, и рассказал о новых методах лечения и профилактики СПИДа, которые будут испытаны в ближайшем будущем.