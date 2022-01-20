Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Украинский Bayraktar заметили над Черным морем 19:47
Чемпион ОИ рассказал, почему Бабиков пригодится сборной России на ОИ 19:42
The Drive: подлодка США может ударить «Томагавками» по России 19:38
Россиянин несколько лет скрывался в тайге и обворовывал дачников 19:31
Россиянам объяснили опасность противовирусных препаратов при COVID-19 19:30
Лавров предложил создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР 19:22
Часы Судного дня показывают сто секунд до ядерной полуночи 19:19
Орлов: нельзя отпускать Азмуна, «Динамо» уже сделало себе позолоченные медали 19:17
Демонстрировавший силовые приемы на памятнике срочник арестован 19:04
Саакашвили высказался о возможном «нападении» России на Украину 19:02

В Венесуэле появился усатый Супермен, похожий на Мадуро

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press/Youtube

В Венесуэле выпустили мультфильм о супергерое по имени СуперБиготе, что переводится как «супер-усы». Как сообщает Daily Mail, поразительное сходство героя с президентом страны Николасом Мадуро очевидно.

В первом эпизоде мультсериала, СуперБиготе взрывает американский дрон, который планирует уничтожить энергетическое питания Венесуэлы. В другом эпизоде супергерой пытается доставить кубинскую, русскую и китайскую вакцину от новой коронавирусной инфекции жителям страны.

Издание отмечает, что сторонники президента сразу поддержали появление нового персонажа. Так, заместитель Луис Рамирес написал в своем Twitter: «Это замечательно! Не пропустите новые серии!».

Представители оппозиции же раскритиковали инициативу, сообщив, что «суперуничтожитель Венесуэлы» было бы более подходящим именем главного героя.

Ранее сообщалось, что в КНДР запретили кожаные плащи, потому что их любит носить высший руководитель страны Ким Чен Ын.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть