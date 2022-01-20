В Венесуэле появился усатый Супермен, похожий на Мадуро

В Венесуэле выпустили мультфильм о супергерое по имени СуперБиготе, что переводится как «супер-усы». Как сообщает Daily Mail, поразительное сходство героя с президентом страны Николасом Мадуро очевидно.

В первом эпизоде мультсериала, СуперБиготе взрывает американский дрон, который планирует уничтожить энергетическое питания Венесуэлы. В другом эпизоде супергерой пытается доставить кубинскую, русскую и китайскую вакцину от новой коронавирусной инфекции жителям страны.

Издание отмечает, что сторонники президента сразу поддержали появление нового персонажа. Так, заместитель Луис Рамирес написал в своем Twitter: «Это замечательно! Не пропустите новые серии!».

Представители оппозиции же раскритиковали инициативу, сообщив, что «суперуничтожитель Венесуэлы» было бы более подходящим именем главного героя.

Ранее сообщалось, что в КНДР запретили кожаные плащи, потому что их любит носить высший руководитель страны Ким Чен Ын.