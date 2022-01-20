Врач рассказал о главной опасности «омикрона»

Отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что штамм «омикрон» может способствовать развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Об этом он сообщил Ura.ru.

Он отметил, что симптомы «омикрона» похожи на симптомы простуды.

«Люди думают, что это фарингит прицепился, либо ангина началась, либо острый ринит <…> И только потом уже доходят, что это он», — сказал он.

Чтобы предотвратить развитие ЛОР-заболеваний, необходимо пролечить коронавирус на ранней стадии, отметил он.

Ранее сообщалось, что заражение новым «омикрон»-штаммом коронавируса у детей может приводить к серьезному поражению слизистой, обезвоживанию, и тогда необходима срочная госпитализация. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы РФ, доктор медицинских наук Сергей Токарев в комментарии агентству отметил, что у детей до трех лет заражение «омикроном» обычно сопровождается общей интоксикацией.