Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Резцова предложила сделать перестановку в сборной России по биатлону... 18:15
Зеленский ответил на заявление Байдена о «незначительном вторжении» 18:12
Жириновский раскритиковал обращение КПРФ по Донбассу и предложил альтернативу 18:10
В Крыму рассказали о последствиях возможных новых санкций для США 18:07
Женщина на Бали вышла замуж за кинжал 18:04
В Минздраве заявили, что передали все данные по «Спутнику V» в ВОЗ 18:04
Мясников предостерег россиян от опасной ошибки при COVID-19 18:03
На Украине нашли альтернативу российскому газу 18:01
Медведев отреагировал на поведение болельщиков: у некоторых людей просто низкий... 18:00
В Госдуме оценили новый проект антироссийских санкций 17:58

Врач рассказал о главной опасности «омикрона»

Отоларинголог Зайцев:«омикрон» способствует развитию хронических заболеваний ЛОР-органов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что штамм «омикрон» может способствовать развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Об этом он сообщил Ura.ru.

Он отметил, что симптомы «омикрона» похожи на симптомы простуды.

«Люди думают, что это фарингит прицепился, либо ангина началась, либо острый ринит <…> И только потом уже доходят, что это он», — сказал он.

Чтобы предотвратить развитие ЛОР-заболеваний, необходимо пролечить коронавирус на ранней стадии, отметил он.

Ранее сообщалось, что заражение новым «омикрон»-штаммом коронавируса у детей может приводить к серьезному поражению слизистой, обезвоживанию, и тогда необходима срочная госпитализация. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы РФ, доктор медицинских наук Сергей Токарев в комментарии агентству отметил, что у детей до трех лет заражение «омикроном» обычно сопровождается общей интоксикацией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть