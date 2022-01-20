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Женщина на Бали вышла замуж за кинжал

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Жительница Бали вышла замуж за традиционный кинжал, который называется керис, пишет издание Coconust. Это индуистский обычай, призванный развеять позор невесты и ее семьи.

Путу Мелина должна была выйти замуж за своего бойфренда 12 января, однако за два дня до торжества свадьба отменилась. Родители парня не хотели, чтобы пара после бракосочетания жила в их доме, как было ранее обговорено.

Несмотря на обстоятельства, жених дал понять Путу, что сбежит из дома, но свадьба все равно состоится. Желая избавить бойфренда от опрометчивых поступков, Родные Мелины сообщили, что бракосочетание будет, но невеста выйдет замуж за кинжал.

Согласно местным обычаям, керис, символизирующий мужественность, может заменить отсутствующих женихов в случае их смерти или по другим обстоятельствам.

«Мы хотим, чтобы это стало уроком для других девушек, которые ищут себе жениха», — прокомментировал отец Мелины.

Ранее другой бойфренд сделал предложение своей девушке в игре Genshin Impact.

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