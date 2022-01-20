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ФСБ в Дагестане пресекла деятельность криптоферм с техникой на 500 млн рублей

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ФСБ совместно с сотрудниками МВД в Дагестане выявила и изъяла компьютерную технику на 500 млн рублей, которая использовалась в деятельности незаконных криптоферм. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

Рейды были направлены на декриминализацию электроэнергетической отрасли.

Отмечается, криптофермы действовали на территории Махачкалы и Кизлярского района, в селах Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято 4 343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 млн рублей. По оценке специалистов, общий объем мощности незаконно потребленной электроэнергии составлял около 8 мегаватт в час», — сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, незаконные криптофермы приводят к критическому увеличению нагрузки на электросетевое хозяйство Дагестана и вызывают частые аварийные отключения электроснабжения республики.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали банду фальшивомонетчиков, которые подделывали российские рубли.

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