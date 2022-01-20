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Экс-депутата Госдумы арестовали из-за невыплаты зарплат

Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Госдумы Лященко по делу о невыплате зарплат

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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Алексея Лященко по делу о невыплате зарплаты работникам промышленной компании «Новик», владельцем которой он был, сообщает агентство «Москва».

«Суд заочно избрал в отношении Лященко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.

По данным РБК, в пресс-службе Басманного суда Москвы подтвердили, что суд санкционировал заочный арест Лященко на два месяца с момента экстрадиции или задержания. Его обвиняют по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»).

Компания «Новик» обанкротилась в 2019 году, в ее состав входили предприятия, занимающиеся обслуживанием и ремонтом подводных лодок ВМФ и других морских и речных судов.

Ранее сообщалось, что депутата Тульской облдумы Ермакова задержали по подозрению в мошенничестве на сумму более 230 млн рублей.

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