Посол рассказал о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР

Новый российский посол в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Александр Бикантов рассказал, что пока не закончено расследование обстоятельств убийства трех журналистов из России три года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Расследование трагедии до сих пор не завершено, но местное правительство и Следственный комитет России намерены довести дело до конца», — подчеркнул он.

Следственные действия в связи со смертью российских журналистов продолжаются.

Как уточнил посол, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе «Декоа-Сибю».

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — пояснил Бикантов.

Также Бикантов обратил внимание, что в декабре 2020 года группировка в коалиции с другими бандитскими ячейками напали на Банги.

«Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР», — сказал посол.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев, а также оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они погибли в результате обстрела их машины неизвестными людьми.

Ранее заместитель главы СКР Игорь Краснов заявил, что российских журналистов в ЦАР убили, чтобы ограбить.