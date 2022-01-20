Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Германии задумались об отмене виз для россиян 10:36
Китай обвинил США в провокации в Южно-Китайском море 10:29
Офтальмологи предупредили об эпидемии близорукости 10:29
Галицкий развеял миф о влиянии на решения тренеров «Краснодара»... 10:29
РЭЦ: несырьевой экспорт из России побил рекорд и превысил $191 млрд 10:27
В США раскрыли план действий Байдена в случае «вторжения» России... 10:16
В Чехии призвали начать «ревизию отношений» с Россией 10:02
Число отозванных в 2021 году автомобилей снизилось в два раза 10:02
Федеральный суд Австралии опубликовал полное решение по делу Джоковича 09:58
В США заявили о планах ввести новые ограничения против России 09:53

Посол рассказал о расследовании гибели российских журналистов в ЦАР

Посол Бикантов: расследование гибели российских журналистов в ЦАР до сих пор не завершено

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РБК' class="item-image" >
РБК

Новый российский посол в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Александр Бикантов рассказал, что пока не закончено расследование обстоятельств убийства трех журналистов из России три года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Расследование трагедии до сих пор не завершено, но местное правительство и Следственный комитет России намерены довести дело до конца», — подчеркнул он.

Следственные действия в связи со смертью российских журналистов продолжаются.

Как уточнил посол, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе «Декоа-Сибю».

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — пояснил Бикантов.

Также Бикантов обратил внимание, что в декабре 2020 года группировка в коалиции с другими бандитскими ячейками напали на Банги.

«Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР», — сказал посол.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев, а также оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они погибли в результате обстрела их машины неизвестными людьми.

Ранее заместитель главы СКР Игорь Краснов заявил, что российских журналистов в ЦАР убили, чтобы ограбить.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть