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В Магадане «заминировали» все школы и вуз

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В Магадане из-за сообщений о минировании провели эвакуацию во всех школах, злоумышленники также сообщили о «минировании» техникумов, училищ и колледжей. Об этом пишет kp.ru.

Письмо об угрозе минирования пришло на электронную почту городского управления образования. Здания учебных заведений сейчас осматривают сотрудники спецслужб. В связи с эвакуацией занятия первой смены в школах отменили, учащихся во вторую перевели на дистанционное обучение.

Как сообщает РИА «Новости», в городе эвакуировали также Северо-Восточный государственный университет.

Накануне стало известно, что в день рождения мэра Южно-Сахалинска злоумышленники «заминировали» здание администрации. Всех сотрудников эвакуировали.

Волна сообщений о минированиях школ уже несколько дней идет по всей стране. Ранее 151 школу из 163 и несколько вузов Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва. 19 января в Красноярске из-за угрозы взрыва эвакуировали и детские сады.

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