Ходившую на четвереньках таджикскую девочку поставил на ноги осетинский хирург

В Северной Осетии хирург в прямом смысле поставил на ноги 12-летнюю Мавлуду из Таджикистана. До этого девочка из-за болезни опорно-двигательного аппарата передвигалась на четвереньках. Об этом пишет kp.ru.

Чтобы Мавлуда смогла начать ходить, пришлось провести четырехчасовую операцию на обе ноги. Оперировал ортопед, хирург высшей категории и почетный профессор центра Илизарова Казбек Кудзаев. На данный момент девочка находится в компрессионно-дистракционных аппаратах, но с ней специалисты, которые уже пытаются научить ее делать первые шаги.

«Скоро мы ее выпишем», — заявил Кудзаев. Далее Мавлуду ждет трехмесячная реабилитация во Владикавказе. Медик пообещал на это время снять для семьи квартиру.

Как рассказал хирург, у ребенка подкашивались ноги, потому что недоразгибались колени. Это было вызвано слабыми мышцами и вальгусной деформацией стоп.

Во время операции были измены углы в берцовых костях, сделан артроэрез с пересадкой участков малоберцовой кости на пяточную кость и выровнены стопы.

Мавлуда живет в многодетной семье в Таджикистане. У ее родителей 44-летней Майсары Гуломовойи и 45-летнего Ахлиддина Азизова десять детей. И у второго 23-летнего и третьего 21-летнего их сыновей есть первая группа инвалидности.

Мавлуде еще не была присвоена группа инвалидности, но был диагностирован детский церебральный паралич и контрактура опорно-двигательного аппарата.

Девочка ходила на четвереньках на обутых в калоши руках по улице.