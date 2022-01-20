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Посол в ЦАР озвучил версию убийства российских журналистов в 2018 году

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Pavel Golovkin/AP

Новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов заявил , что, по предварительным данным, трех российских журналистов в ЦАР в 2018 году убили боевики из группировки «3R». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю», — заявил дипломат.

Бикантов напомнил, что в декабре 2020 года «3R» в коалиции с другими группировками напала на столицу ЦАР — Банги. Тогда погибло много мирных жителей, но город не был взят.

«Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР», — уточнил посол.

Гражданская война в ЦАР в середине 2000-х привела к тому, что перевороты следуют один за другим, а сама страна фактически не контролируется официальным правительством. Многие районы управляются вооруженными группировками. «3R» (фр. «Retour, Reclamation et Rehabilitation» — «Возвращение, протест и реабилитация») — группировка, которая исторически занимает самые западные области ЦАР.

30 июля 2018 года вблизи города Сибю в ЦАР были убиты российские граждане — военный журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они погибли в результате обстрела их машины неизвестными людьми. В живых остался только водитель автомобиля. Тела погибших со множеством пулевых ранений обнаружили местные военные.

Ранее замглавы СКР Игорь Краснов заявил, что российских журналистов в ЦАР убили, чтобы ограбить.

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