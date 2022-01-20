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Коучи не оправдали ожидания каждого третьего россиянина

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Саморазвитие считает приоритетным направлением в 2022 году каждый второй опрошенный россиянин (62%), следует из опроса рекламного программатика Platforma, поступившего в «Газету.Ru».

Каждый второй опрошенный (56%) признался, что хотя бы раз в жизни обращался к услугам коучей или бизнес-тренеров. Абсолютное большинство (66%) уверены, что наставник должен быть сертифицирован.

Однако, когда доходит до дела, лишь 21% из тех, кто обращался к коучам, всегда проверяют наличие диплома перед занятием, 39% иногда спрашивают о нем и 30% доверяют коучам и ни разу не просили показать сертификат.

Более четверти респондентов (27%) готовы потратить на занятие от 2 до 5 тыс. рублей, еще 23% готовы отдать от пяти до десяти тысяч рублей, а 3% готовы вовсе заплатить любую сумму за наставление.

Главными целями занятий и марафонов с коучами являются увеличение дохода (37%), продвижение по карьерной лестнице (24%), поиск work-life баланса (16%), проработка проблем (15%), создание семьи (13%) и даже просто получение морального удовлетворения (13%).

Каждый третий (37%) из тех, кто пользовался услугами коучей, сталкивался с неоправданными ожиданиями от занятий с ними. Каждый четвертый респондент (25%) признался, что старается отговорить приятелей от занятий с бизнес-тренером, а 5% готовы даже прекратить общение с такими знакомыми.

В опросе приняли участие 1213 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в январе 2022 года.

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