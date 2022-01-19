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ВОЗ рекомендовала отменить ограничения на международные поездки

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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки из-за неэффективности таких мер. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованного на сайте ВОЗ.

Эксперты признали, что ограничения на поездки не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами.

«Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения «омикрон»-варианта в целях ограничения международного распространения «омикрона», говорит о неэффективности таких мер», — сообщается в заявлении.

ВОЗ также прокомментировали требования о ношении масок и предоставление данных тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации. Эксперты подчеркнули, что такие действия должны быть основаны на оценке риска и не создавать финансового бремени для путешествующих.

Ранее сообщалось, что в Великобритании отменят большинство «антикоронавирусных» мер, введенных в стране из-за распространения «омикрон»-штамма. Правительство, в частности, больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Вскоре власти готовы отменить и режим самоизоляции.

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