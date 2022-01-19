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Глава СК потребовал доклад о проверке по факту хищения скифского золота

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о доследственной проверке по факту хищения коллекции скифского золота из четырех музеев Крыма. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что Бастрыкин потребовал отчет в связи с вывозом более 2 тыс. артефактов скифской культуры, принадлежащих музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче их Украине.

Также главному управлению СК поручено оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств произошедшего, отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал похищение коллекции скифского золота, принадлежащего четырем музеям Крыма, заявив, что в Кремле следят за ситуацией.

Скифское золото представляет коллекцию более чем из 2 тыс. предметов, использованных для оформления экспозиции «Крым: золото и секреты Черного моря». Выставка была организована с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. В марте Крым стал регионом России, но голландские власти решили не передавать экспонаты ни Украине, ни крымским музеям.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама вынес решение, что коллекцию скифского золота надо передать Украине. Вскоре уточнялось, что Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине. В октябре 2021-го апелляция российской стороны на это судебное решение была отклонена. Коллекция по-прежнему остается в Нидерландах.

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