Саратовский водитель, двигаясь по пешеходной зоне, сбил полицейского

В Саратове автомобилист двигался по пешеходной зоне в центре города и сбил сотрудника полиции, который пытался остановить нарушителя. Об этом говорится на сайте регионального СК РФ.

По данным следствия, 42-летний местный житель на автомобиле двигался по пешеходной зоне в районе улицы Чапаева возле Крытого рынка, когда два сотрудника ППС решили остановить водителя. «В ответ на законные действия сотрудников полиции, мужчина, попытался скрыться, совершив наезд на представителя власти», — говорится в сообщении СК.

Мэр Саратова Михаил Исаев назвал данный инцидент вопиющим. «Очевидцы сообщают, что автолюбитель был пьян. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются. Считаю недопустимой сложившуюся ситуацию», — написал он на своей странице в Instagram.

Ранее в Приморье пьяный водитель протащил за машиной инспектора ДПС. Правоохранитель вместе с напарником преследовали его за проезд на «красный свет». После этого уходящий от погони врезался вместе с полицейским в стену.

До этого московский школьник-наркокурьер на каршеринговом автомобиле сбил полицейского.