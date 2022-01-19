Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Делегация России заявила о начале «обратного отсчета» по предложениям... 19:26
В Германии судят сирийского врача за пытки в госпитале 19:20
Власти Крыма с 24 января вводят обязательную самоизоляцию для лиц старше... 19:19
«Отношение однозначное»: в ЛНР прокомментировали предложение КПРФ признать республики... 19:18
Депутат Журова не считает ролик ЦСКА оскорбительным для российских женщин 19:15
Бойфренд сделал предложение своей девушке в игре Genshin Impac 19:10
В Петербурге УК уничтожила созданный жителями арт-объект за 1 млн рублей 19:08
Песков ответил на сообщения о саммите Россия-Украина в Иерусалиме 19:04
Замглавы Минтранса задержан по делу о коррупции 19:02
ЦСКА отстранил сотрудников, разместивших скандальный пост с презентации Языджи 19:02

Обвиняемый во взятках главврач больницы «Матросской тишины» не признает вину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Член ОНК Москвы Ева Меркачева заявила, что обвиняемый во взяточничестве главврач больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко не признает вину. Об этом она сообщила РИА «Новости».

По ее словам, Кравченко не жалуется на условия содержания, но «в шоке от произошедшего». Он также переживает за своих коллег-врачей, которых допрашивали следователи, добавила она.

«Он находится в ИВС на Петровке, задержали его в 6 утра, по его словам. На условия содержания он не жаловался. Говорит, что не понимает, за что его задержали», — сказала она.

Ранее старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова заявила, что начальник больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко обвиняется во взятках за поддельные диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи. Об этом сообщается на сайте СК.

По ее словам, в 2020-2021 годах Кравченко получал деньги за организацию медосвидетельствований, по итогам которых осужденным ставились фальшивые диагнозы. Эти диагнозы впоследствии использовались в качестве основания для освобождения от наказания. Достоверно известно о восьми таких случаях.

До этого сообщалось, что Кравченко задержан по подозрению в коррупции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть