Обвиняемый во взятках главврач больницы «Матросской тишины» не признает вину

Член ОНК Москвы Ева Меркачева заявила, что обвиняемый во взяточничестве главврач больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко не признает вину. Об этом она сообщила РИА «Новости».

По ее словам, Кравченко не жалуется на условия содержания, но «в шоке от произошедшего». Он также переживает за своих коллег-врачей, которых допрашивали следователи, добавила она.

«Он находится в ИВС на Петровке, задержали его в 6 утра, по его словам. На условия содержания он не жаловался. Говорит, что не понимает, за что его задержали», — сказала она.

Ранее старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова заявила, что начальник больницы СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко обвиняется во взятках за поддельные диагнозы арестованным и осужденным для их освобождения из-под стражи. Об этом сообщается на сайте СК.

По ее словам, в 2020-2021 годах Кравченко получал деньги за организацию медосвидетельствований, по итогам которых осужденным ставились фальшивые диагнозы. Эти диагнозы впоследствии использовались в качестве основания для освобождения от наказания. Достоверно известно о восьми таких случаях.

До этого сообщалось, что Кравченко задержан по подозрению в коррупции.